- Un incendiu a izbucnit, vineri, la o garsoniera dintr-un bloc din localitatea Galautas, judetul Harghita, ulterior flacarile cuprinzand intreaga cladire. O femeie si un copil au fost transportati la spital cu atac de panica, iar aproximativ 30 de persoane au iesit singure din locuinte, anunța news.ro.…

- Din primele informații, incendiul a izbucnit intr-unul din saloane, din cauza unui pacient care a dat foc unei saltele cu ajutorul unei brichete. Se pare ca nu exista victime insa 41 de persoane au fost evacuate.”ISU Timiș - ora 07:17, am fost anunțați despre producerea unui incendiu intr-un salon la…

- Un incendiu a izbucnit, marți dimineața, la Spitalul de Psihiatrie din localitatea Gataia, județul Timiș. Din primele informații, au fost evacuați preventiv 41 de persoane, pacienți, personal medical și personal auxiliar. Nu s-au inregistrat victime.

- Un incendiu de proporții a izbucnit in aceasta dimineața, in jurul orei 4:16, la Spitalul de Boli Infecțioase din Ploiești. Din nefericire, incidentul a cauzat și victime, astfel ca doua persoane au incetat din viața, in timp ce 18 pacienți au fost evacuati din sectia COVID. Autospecialele au intervenit…

- Au fost momente de panica pe o strada din Pitești. Un apartament a luat foc, iar pompierii au intervenit de urgența cu trei autospeciale. Proprietarul locuinței a ajuns in stare grava la spital., relateaza realitatea.net. Au intervenit pompierii cu trei autospeciale de stins incendii, o autoscara și…

- Din cauza incendiului, din blocul respectiv au fost evacuate 25 de persoane, dintre care opt au fost asistate medical de echipajele SMURD si de la Ambulanta care s-au deplasat la interventie.„Incendiul s-a manifestat la o garsoniera aflata la etajul unu, cu degajare mare de fum. Nu au fost afectate…

- Incendiu la un hotel din Balți. 5 persoane au fost evacuate pentru a evita intoxicarea acestora cu produsele de ardere. Flacarile au fost stinse la timp, fara a fi inregistrate victime. Unicul prejudiciu este un pat dintr-o camera de la etajul 2 al hotelului.