Peste 2.000 de consumatori din Miercurea Ciuc si alte sase localitati invecinate au ramas fara curent electric, din cauza vantului puternic care a afectat posturile de transformare, a informat joi Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita.



"Din cauza vantului puternic, in zona au ramas nealimentate 28 de posturi de transformare din localitatile Miercurea Ciuc, Pauleni, Soimeni, Delnita, Barzava, Frumoasa, Nicolesti, cu 2.304 utilizatori. Echipele distribuitorului de energie electrica actioneaza in teren pentru depistarea si remedierea defectiunilor", se arata in informarea…