Harghita: Pesta porcină confirmată la un mistreţ împuşcat în apropierea comunei Mugeni Un nou caz de pesta porcina africana a fost confirmat in Harghita, la un mistret impuscat pe un fond de vanatoare din apropierea comunei Mugeni, autoritatile sanitar-veterinare dispunand masurile care se impun. Potrivit Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Harghita, in urma unei partide de vanatoare la mistreti, care a avut loc pe un fond aflat pe teritoriul administrativ al comunei Mugeni, au fost trimise probe la un laborator din Brasov, iar rezultatul a confirmat prezenta virusului la unul dintre porci. Ulterior, pesta porcina africana a fost confirmata oficial… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

