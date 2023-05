Stiri pe aceeasi tema

- CITESTE SI Patru tineri din Bistrita Nasaud cercetati pentru tentativa de talharie- Ei foloseau un pistol neletal si o arma alba pentru a-si intimida victimele, pe care le 19:06 0 Nicusor Dan: La invitatia FRF, am fost sa vad Trofeul Under 21, care a sosit la Bucuresti in avanpremiera turneului final…

- Un camion incarcat cu lemne s-a rasturnat pe carosabil, marti dimineata, la Odorheiu Secuiesc, soferul reusind sa se autoevacueze, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita.Potrivit sursei citate, accidental s-a produs pe sensul de mers dinspre Odorheiu Secuiesc spre Lupeni, iar…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti – Ilfov au gestionat 88 de interventii in Bucuresti si Ilfov pentru indepartarea unor copaci, stalpi si elemente de constructie afectati de vantul puternic. In urma acestor incidente, 39 autoturisme au f

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti – Ilfov a anuntat, marți dimineata, ca a intervenit, in Capitala si judetul Ilfov, pentru indepartarea a 41 de copaci, fiind avariate 32 de autoturisme ca urmare a fenomenelor meteo.

- Un incendiu de vegetatie a izbucnit, marti, pe o insula aflata la confluenta raurilor Olt si Bistrita, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Trei localitati din judetul Harghita au ramas partial nealimentate cu energie electrica, dupa ce ninsoarea a afectat posturile de transformare. Potrivit informatiilor furnizate, duminica, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita, au fost afectate 28 de posturi de transformare din Liban,…

- Zeci de copii, insotiti de parinti sau bunici, au participat, sambata, pe platoul din centrul municipiului Miercurea-Ciuc, la activitatile de deschidere a "Saptamanii Protectiei Civile", organizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita. Cei mici au venit sa vada autospecialele de interventie…

- Aproape 600 de consumatori au ramas fara energie electrica in Cristuru Secuiesc si in Betesti, dupa ce vantul a afectat o linie de joasa tensiune si mai multe posturi de transfomare, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, este vorba de…