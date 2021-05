Stiri pe aceeasi tema

- Cinci urși care au coborat in zonele locuite din municipiul Toplița și din Baile Tușna in cautare de hrana au fost goniți in padure de catre echipajele de jandarmi in ultimele 24 de ore. La nivelul Dispeceratului Inspectoratului de Jandarmi Județean Harghita, 4 apeluri prin intermediul SNUAU 112, prin…

- Jandarmii harghiteni au intervenit de cinci ori, in ultimele 24 ore, pentru indepartarea unor ursi din orasele Toplita si Baile Tusnad, prezenta unui animal fiind semnalata chiar intr-un restaurant. Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, a fost vorba de…

- Potrivit Jandarmeriei Harghita, primul apel primit de la o femeie, prin intermediul SNUAU 112, luni, 24 mai, la orele 21:54, ne anunța despre prezența unei ursoaice cu doi pui pe Aleea Sfanta Ana și a trei urși in fața primariei din Baile Tușnad. A fost trimis de indata un echipaj de intervenție din…

- Ministrul Mediului, Tanzcos Barna, afirma ca, daca va fi nevoie, va sustine aprobarea de noi derogari pentru impuscarea ursilor, in zonele in care vietile oamenilor sunt puse in pericol de aparitia acestora. El arata ca 5% din populatia tarii este direct afectata de ursii care intra in zonele locuite…

- Jandarmii prahoveni au intervenit, in ultimele zile, pentru indepartarea mai multor ursi a caror prezenta a fost semnalata pe strazi ale statiunilor montane de pe Valea Prahovei, potrivit Agerpres. Potrivit datelor comunicate, luni, de Inspectoratul Judetean de Jandarmi Prahova, in perioada…

- Jandarmii din Harghita au avut un program plin la sfarșitul saptamanii. Aceștia au intervenit de cinci ori pentru indepartarea urșilor din orașele Toplița și Baile Tușnad. Prezența animalelor a fost semnalata la numarul de urgențe 112 de catre cetațeni. Jandarmii au intervenit pentru indepartarea urșilor…

- O femeie a cerut sprijinul jandarmilor, fiind agresata si amenintata cu moartea de sot. O femeie a solicitat sprijinul jandarmilor tulceni, fiind agresata fizic si amenintata cu moartea de sotul cu care se afla in proces de divort. In data de 04 martie, in jurul orei 13:00, jandarmii, aflati in exercitarea…

- Jandarmeria, impreuna cu politistii din Constanta, au acordat 34 de amenzi in valoare de 17.250 lei. Jandarmii ne indeamna sa respecte regulile pentru a ne proteja atat pe noi cat si pe cei din jurul nostru. In perioada 26.02 05.03.2021, Gruparea de Jandarmi Mobila "TOMIS" Constanta desfasurat impreuna…