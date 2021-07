Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe localitati din judetul Harghita au ramas fara current electric, sambata seara, in urma vantului puternic care a afectat posturile de transformare, potrivit Agerpres. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Harghita, au ramas nealimentate cu energie electrica localitatile Tulghes,…

- Un barbat de 32 de ani a decedat, aseara, dupa ce s-a rasturnat cu tractorul si a fost prins sub vehicul, in satul Sancrai, comuna Dealu din județul Harghita. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Harghita, la sosirea echipajului de descarcerare, conducatorul utilajului era deja extras…

- O femeie si doi copii au fost evacuati luni de pompierii militari dintr-o locuinta din satul Pastesti, comuna Bistra, afectata de inundatii, in interiorul careia apa atinsese un metru. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, in satul Pastesti, comuna Bistra, aflata…

- O persoana a fost atacata de un urs uriaș sambata dimineața, in Tulgheș, județul Harghita. Un echipaj SMURD Corbu și un echipaj SAJ Borsec s-au deplasat de urgența la fața locului. Omul este conștient, dar ranile sunt severe și a fost solicitat un elicopter SMURD. Potrivit echipajelor sosite la fața…

- Mai multe gospodarii au fost inundate in urma ploilor torentiale de duminica. Pompierii au actionat in localitatile Medgidia, Corbu, Constanta, Costinesti, Agigea si Jupiter. Localitatea Valea Dacilor nu este alimentata cu energie electrica.ISU Constanta a transmis situatia evenimentelor intregistate…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Harghita a instituit, marti, restrictii suplimentare in comuna Bilbor, dupa ce rata de infectare a ajuns la 4,25 cazuri de COVID-19 la o mie de locuitori. Astfel, se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei sau gospodariei in zilele de vineri,…

- Începând de miercuri, 12 mai, se schimba restricțiile în unele localitați. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a reevaluat masurile de protecție împotriva COVID-19 pentru fiecare localitate din județul Cluj. Astfel, unele localitați vor…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a reunit marți pentru a reevalua incidența in localitațile unde expira restricțiile pentru 14 zile și pentru a aplica masuri suplimentare acolo unde rata a crescut. Ghizela și Giulvaz scapa de restricții, in timp ce la Otelec, Checea și Fardea sunt masuri…