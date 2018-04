Stiri pe aceeasi tema

- Fondul forestier in Romania a crescut, in ultimii 30 de ani, cu 260.000 de hectare, a afirmat, pentru Libertatea, ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș. In opinia sa, la nivelul opiniei publice s-a creat o percepție greșita ca suprafața impadurita s-a diminuat pe motiv ca, pe șoselele patriei, au…

- Potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), suprafata cultivata cu cereale pentru boabe a scazut anul trecut in Romania cu 6,9%, pana la 5,11 milioane hectare, in timp ce productia a crescut cu 12,4% fata de anul precedent, pana la 24,46 milioane tone, datorita in principal…

- John Guidetti (25 de ani), unul dintre cei mai talentați jucatori suedezi ai actualei generații, s-a declarat nemulțumit de starea gazonului de pe "Ion Oblemenco". "A fost un meci plictisitor. Eram nerabdatori sa jucam, dar singurul lucru pe care l-am putut face pe suprafața asta a fost sa intram si…

- Producatorul italian de anvelope Pirelli va construi la Slatina o noua unitate de productie pe un teren de peste 6 hectare. Pentru realizarea investitiei, terenul trebuie introdus in intravilanul Slatinei. Potrivit unui proiect de hotarare care urmeaza sa fie aprobat de Consiliul Local,…

- Spitalul Metropolitan din Capitala, cu o suprafata de 47.000 de metri patrati, ar urma sa fie gata in cel mult 20 de ani, potrivit Ministerului de Finante, sau „intr-un timp rezonabil”, dupa cum a declarat primarul general Gabriela Firea. In schimb, spitalele private din tara, cu o suprafata…

- Serviciul militar obligatoriu: barbatii cu cetatenie romana au obligatii stabilite prin lege pentru actualizarea informatiilor de evidenta militara. In urma cu 50 de ani, prin ordin al ministrului Fortelor Armate, se infiintau in Romania centrele militare judetene si municipale. Desi cea mai veche lege…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, este surprins de faptul ca Romania importa foarte multe mere, desi detine 14% din totalul suprafetelor cultivate cu meri din Uniunea Europeana, scrie Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Legea care modifica transcrierea actelor de stare civila privind cetațenii romani din strainatate care nu au avut niciodata domiciliul in Romania, cei care au redobandit sau carora li s-a acordat cetațenia romana, a intrat in vigoare.