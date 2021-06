Stiri pe aceeasi tema

- In minivacanța de Rusalii, polițiștii și jandarmii harghiteni au fost solicitați de 18 ori pentru a alunga urșii prezenți in Miercurea Ciuc, Baile Tușnad, Sicasau, Voșlabeni și Izvoru Mureșului. 18 apeluri de alungare a urșilor Cele 18 apeluri de alungare a urșilor au fost inregistrate de sambata pana…

- Astfel, potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, cele 18 apeluri la numarul de urgenta 112 au fost inregistrate in intervalul 19-22 iunie, respectiv de sambata și pana in aceasta dimineața, relateaza HotNews.ro .Au fost inregistrate apeluri pentru indepartarea ursilor din apropierea…

- Astfel, potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, cele 18 apeluri la numarul de urgenta 112 au fost inregistrate in intervalul 19-22 iunie, respectiv de sambata și pana in aceasta dimineața, relateaza HotNews.ro .Au fost inregistrate apeluri pentru indepartarea ursilor din apropierea…

- Jandarmii harghiteni au fost solicitati, azi noapte, sa intervina pentru indepartarea mai multor ursi din Baile Tusnad, prezenta acestora fiind semnalata intr-o pensiune, un magazin, dar si pe strazile din statiune. Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Harghita, primul…

- Jandarmii harghiteni au fost solicitati, in cursul noptii de miercuri spre joi, sa intervina pentru indepartarea mai multor ursi din Baile Tusnad, prezenta acestora fiind semnalata intr-o pensiune, un magazin, dar si pe strazile din statiune. Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului…

- Jandarmii harghiteni au intervenit de cinci ori, in ultimele 24 ore, pentru indepartarea unor ursi din orasele Toplita si Baile Tusnad, prezenta unui animal fiind semnalata chiar intr-un restaurant. Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, a fost vorba de…

- Jandarmii din Harghita au intervenit in cursul zilei de luni pentru indepartarea a nu mai puțin de... opt ursi care se aflau in diverse zone din pitoreasca stațiune Baile Tusnad. Urșii au cutreierat in voie, chiar și pe la prin preajma... Primaria, dar, din fericire, nu s-au inregistrat incidente.

- Jandarmii din Harghita au avut un program plin la sfarșitul saptamanii. Aceștia au intervenit de cinci ori pentru indepartarea urșilor din orașele Toplița și Baile Tușnad. Prezența animalelor a fost semnalata la numarul de urgențe 112 de catre cetațeni. Jandarmii au intervenit pentru indepartarea urșilor…