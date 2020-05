Jandarmii harghiteni au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, pentru alungarea unor ursi care si-au facut aparitia in zona municipiului Gheorgheni si in statiunea Baile Tusnad, prezenta carnivorelor fiind semnalata la numarul de urgenta 112. Biroul de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita a informat ca primul apel a fost facut de catre un barbat care anunta ca in apropierea casei sale, situata in extravilanul municipiului Gheorgheni, si-a facut aparitia o ursoaica cu trei pui. Casa este situata in apropierea unei paduri, respectiv a unei zone frecventata de crescatorii…