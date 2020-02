Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari intervin, luni, la Toplita, pentru dislocarea unui zapor de gheata care a blocat albia paraului Valea Toplitei si doua cai de acces in doua locuinte. Biroul de Presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita a precizat ca la fata locului se afla un echipaj din cadrul…

- Pompierii militari intervin, luni, la Toplita, pentru dislocarea unui zapor de gheata care a blocat albia paraului Valea Toplitei si doua cai de acces in doua locuinte, potrivit Agerpres. Biroul de Presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita a precizat ca la fata locului se…

- O autospeciala de intervenție a fost transferata de Consiliul Județean Timiș de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Timiș. De acest vehicul va beneficia Serviciul de voluntari din Nadrag. Alaturi de inspectorul șef Lucian Mihoc și primarul comunei Nadrag, Liviu Muntean, președintele Consiliului…

- Un ursa fost vazut luni seara la marginea orașului Miercurea-Ciuc, inzona partiei de schi din Sumuleu. ISU a emis un mesaj Ro-Alert,indemnand persoanele aflate in zona la prudența.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita le recomanda oamenilor sa evite zona, sa ramana in locuinte, iar…

- Prezenta unui urs a fost semnalata, luni seara, in zona partiei de schi din Sumuleu, la marginea municipiului Miercurea Ciuc, locuitorii orasului fiind avertizati despre posibilul pericol printr-un mesaj Ro-Alert. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita le recomanda oamenilor…

- Prefectul de Gorj, Cristinel Rujan, cere masuri pentru ca in județul Gorj sa nu se produca situații precum cea de la Harghita, unde un urs a agonizat ore in șir pe o șosea dupa ce a fost lovit de patru mașini. Reprezentantul guvernului in teritoriu a solicitat instituțiilor abilitate de la nivelul județului…

- Inca un urs a fost ucis ca urmare a coliziunii cu un autovechicul. Accidentul a avut loc in comuna Ghindaru din judetul Mures. Soferul care a lovit ursul era din Miercurea Nirajului si se intorcea acasa de la Cluj. Soferul nu a fost ranit in urma accidentului. De aceasta data, insa, animalul nu ar fi…

- O ursoaica cu doi pui a fost indepartata de jandarmi din statiunea Borsec, iar populatia din zona a fost avertizata de pericol printr-un mesaj RO-ALERT transmis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta...