- Pompierii si echipele de la SC Apa Canal SA Sibiu au intervenit, vineri, pentru evacuarea apei din casele si pivnitele unor imobile din municipiul Sibiu, dar și din localitatile Bungard, Selimbar si Cisnadioara, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. De asemenea, membrii SVSU…

- Mai multe gospodarii din cinci localitati ale judetului Dambovita au fost inundate, vineri, in urma ploilor torentiale, iar DN 71 este acoperit cu apa pe o portiune de 700 de metri la intrarea in Pucioasa, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. "Echipaje de pompieri…

- Pompierii si echipele de la SC Apa Canal SA Sibiu au intervenit, vineri, pentru evacuarea apei din casele si pivnitele unor imobile din municipiul Sibiu, localitatile Bungard, Selimbar si Cisnadioara, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. Sursa foto: ISU…

- Zi plina pentru pompierii tulceani, in a doua zi de Paste. In aceasta dupa amiaza, in jurul orei 15:05, pompierii militari tulceni au fost solicitati sa intervina la un incendiu, anuntat prin intermediul numarului unic pentru apeluri de urgenta 112, produs la un imobil de locuinte tip bloc din municipiul…

- CARANSEBES – Un barbat de 52 de ani din Caransebes ameninta ca-si taie venele cu un ciob, ca da foc unei butelii de gaz si ca se arunca de la inaltime prin geamul spart, de la etajul 4! Pompierii militari din Caransebes au avut astazi, in jurul orei 9.33, o interventie mai putin obisnuita, la o tentativa…

- Pompierii au intervenit, marti seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de mobila din municipiul Gheorgheni, nesoldat cu victime, transmite Agerpres. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, incendiul a afectat o hala pe o suprafata de circa 300 mp,…

- Pompierii harghiteni intervin joi dupa-amiaza pentru salvarea unui copil care a cazut intr-un parau, la Gheorgheni, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita. La fata locului s-au deplasat doua echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Gheorgheni, cu o autospeciala…