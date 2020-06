Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii din Harghita au avut in noaptea de joi spre vineri doua interventii pentru indepartarea unor ursi in cautare de hranaJoi seara, o ursoaica cu trei pui a aparut pe strada Ciucaș din Baile Tușnad, potrivit mediafax.ro. Citește și: Acuzații GRAVE: Florin Cițu a DESFIINȚAT un…

- Jandarmii harghiteni au intervenit din nou, in noaptea de sambata spre duminica, la Voslabeni, pentru indepartarea unui urs care a intrat in curtea unei femei si i-a omorat mai multe gaini. Biroul de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Harghita a informat ca in zona a fost directionata…

- Biroul de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita a informat ca primul apel a fost facut de catre un barbat care anunta ca in apropierea casei sale, situata in extravilanul municipiului Gheorgheni, si-a facut aparitia o ursoaica cu trei pui. Casa este situata in apropierea…

- Jandarmii harghiteni au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, pentru alungarea unor ursi care si-au facut aparitia in zona municipiului Gheorgheni si in statiunea Baile Tusnad, prezenta carnivorelor fiind semnalata la numarul de urgenta 112. Biroul de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi…

- Jandarmii si politistii harghiteni au intervenit, duminica noaptea, pentru alungarea unor ursi care au intrat in gospodariile oamenilor in localitatea Voslabeni si la Baile Szejke, in apropierea municipiului Odorheiu Secuiesc, incidentele fiind semnalate la numarul de urgenta 112. Reprezentantii…

- Jandarmii din Harghita au intervenit, in noaptea de duminica spre luni, pentru indepartarea unei ursoaice cu pui a carei prezenta a fost semnalata in comuna Voslabeni, locuitorii fiind avertizati despre pericol printr un mesaj RO ALERT, relateaza Agerpres.Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi…

- Jandarmii harghiteni au intervenit, in noaptea de duminica spre luni, pentru indepartarea unei ursoaice cu pui a carei prezenta a fost semnalata in comuna Voslabeni, locuitorii fiind avertizati despre pericol printr-un mesaj RO-ALERT. Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ)…

- Jandarmii harghiteni au intervenit, in noaptea de luni spre marti, pentru alungarea unui urs din comuna Voslabeni, locuitorii din zona fiind avertizati despre pericol printr-un mesaj RO-ALERT. Potrivit informatiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Harghita,…