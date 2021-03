Harghita: Intervenție de o oră „dedicată” unui urs Jandarmii harghiteni au intervenit, marti dimineata, pentru indepartarea unui urs care se hranea din tomberoane in orașul Gheorgheni. Animalul salbatic se afla in apropierea zonei industriale a municipiului, iar operatiunea a durat o ora. “La ora 05:52, un barbat a anuntat prezenta unui urs in apropierea zonei industriale de la marginea municipiului Gheorgheni, situata pe strada Nicolae Balcescu. La fata locului a fost trimis un echipaj de ordine publica, format din politist si jandarm. Ursul era prezent in acea zona si se hranea din tomberoanele in care se pare ca se aflau si resturi de mancare”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

