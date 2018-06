Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s a produs dupa ce un autoturism si un microbuz cu 20 de pasageri au intrat in coliziune. In urma impactului, conducatorul auto al autoturismului a decedat pe loc. Cele doua victime erau sot si sotie, informeaza Agerpres.ro. Un numar de 15 pasageri din microbuz au suferit leziuni usoare.…

- UPDATE: Autoritatile din Harghita anunta ca bilantul final al accidentului produs pe DN 12 arata ca doua persoane si-au pierdut viata si 13 au fost ranite, intre care una grav. Accidentul a fost provocat de soferul autoturismului care a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu microbuzul.…

- Autoritatile din Harghita au activat, luni, Planul Rosu de interventie dupa ce un autoturism si un microbuz s-au ciocnit in zona localitatii Sancraieni, titreaza News.ro. UPDATE 16: 26 Bilanțul accidentului: Doi morți și 13 raniți Autoritatile din Harghita anunta ca bilantul final al accidentului produs…

- O femeie ramasa incarcerata in urma unui accident de circulatie produs, luni, pe DN12 la Sancraieni, dupa coliziunea intre un autoturism si un microbuz, a fost scoasa de pompieri din masina si urmeaza sa fie preluata de un elicopter SMURD, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Autoritatile din Harghita au activat, luni, Planul Rosu de interventie dupa ce un autoturism si un microbuz s-au ciocnit in zona localitatii Sancraieni.Citește și: Un jurnalist roman in SUA, dezvaluire BOMBA: cu cine s-a intalnit Kovesi in SUA Autoritatile din Harghita au activat, luni,…

- Autoritatile din Harghita au activat, luni, Planul Rosu de interventie dupa ce un autoturism si un microbuz s-au ciocnit in zona localitatii Sancraieni, titreaza News.ro. Autoritatile din Harghita au activat, luni, Planul Rosu de interventie dupa ce un autoturism si un microbuz s-au ciocnit in zona…

- Autoritatile din Teleorman au activat, joi, Planul Rosu de interventie dupa ce un microbuz si un autoturism s-au ciocnit in zona localitatii Bujoreni, o persoana decedand. Opt persoane care au fost ranite sunt constiente si stabile hemodinamic, dar prezinta multiple traumatisme. Doua dintre victime…

- Un grav accident de circulație s-a petrecut in județul Teleorman. Autoritațile au activat Planul Roșu de intervenție dupa ce un autoturism a lovit frontal un microbuz plin cu pasageri. UPDATE 9:23 Bilanțul accidentului: O persoana decedata, opt ranite Potrivit IGSU, o persoana a decedat iar altele opt…