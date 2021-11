Stiri pe aceeasi tema

- Numarul harghitenilor care sunt imunizati impotriva COVID-19 este in scadere de la o saptamana la alta, multi alegand sa primeasca vaccinul cu doza unica in cabinetele medicilor de familie, conform agerpres. Datele furnizate de Institutia Prefectului arata ca in ultima saptamana au fost vaccinate…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 4.95 (ieri 5.24); -persoane internate la ATI: 34 (ieri 34); -persoane internate in spital: 516 (ieri 514); -persoane…

- Ritmul campaniei nationale de imunizare a crescut semnificativ in ultimele zile, iar bilanturile zilnice indica cifre cel putin duble fata de ce se inregistra in urma cu o saptamana – astazi s-a stabilit un nou record de persoane nou-vaccinate in 24 de ore: peste 111.000. Mai bine de jumatate au facut…

- De luni, 25 octombrie, masca de protecție trebuie sa fie purtata și pe strada, indiferent daca o persoana este singura, iar unica excepție este cand aceasta face sport, precum jogging, a afirmat șeful DSU, Raed Arafat, vineri. „Masca devine obligatorie peste tot, se anuleaza toate excepțiile pentru…

- Un numar de 217 persoane au fost vaccinate cu cea de-a treia doza de ser anti-COVID-19 in judetul Covasna, a anuntat, azi, conducerea Prefecturii. Administrarea celei de-a treia doze a inceput marti in toate cele cinci centre de vaccinare din judet, care vor fi deschise zilnic saptamana aceasta, dupa…

- 380 de persoane au fost vaccinate cu prima doza in Harghita, in ultima saptamana, in scadere fata de perioada precedent. Rata de imunizare cu schema completa este de 22,19%, a informat, azi, Institutia Prefectului. Pana in prezent au fost administrate in judet 143.281 doze de vaccin, din care 75.991…

- Un numar de 9.468 doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore. Dintre acestea, 6.846 reprezinta prima doza, iar 2.622 doza a doua, potrivit unei informari transmise de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva…

- Un numar de 494 de persoane au fost vaccinate anti COVID-19 cu prima doza, in ultima saptamana, in judetul Harghita, in vreme ce rata de vaccinare cu schema completa este de 22,07%, a informat azi Institutia Prefectului. Potrivit sursei citate, pana in prezent, au fost administrate in judet 142.688…