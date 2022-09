Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 23 august, in jurul orei 15.30, polițiștii rutieri baimareni au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui eveniment rutier pe bulevardul Republicii din municipiu. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 62 de ani din Baia Mare a condus un motociclu pe…

- Inspectoratul de Politie Judetean Brasov anunta ca a demarat o ancheta dupa ce pe internet au aparut imagini care ar fi fost filmate in Brasov si in care se vede un copil aflat la volanul unui autoturism, pe locul din dreapta aflandu-se un barbat. In imaginile postate online si care au fost realizate…

- Polițiștii au gasit in portbagajul mașinii trupul neinsuflețit al unei romance in varsta de 50 de ani. Agenții de poliție au forțat incuietoarea portbagajului pentru a vedea ce se afla inauntru unde au descoperit corpul, fara viața, al romancei, aflat in stare de descompunere, potrivit ziarului La Stampa.…

- Una dintre cele mai des folosite incidente de securitate cibernetica de tip frauda este tentativa de frauda pe platformele de vanzari online. Polițiștii va recomanda: – „Cea mai buna oferta de pe piața” nu este intotdeauna chiar cea mai buna oferta de pe piața; – Evitati operatorii economici care nu…

- Azi-noapte, polițiștii din Sighetu Marmației au identificat la volanul unui autoturism un tanar de 27 de ani din municipiu, conducand pe strada 22 Decembrie. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca permisul de conducere oferit spre control, prezinta suspiciuni privind autenticitatea.…

- Politistii si procurorii din Capitala au organizat joi, 30 iunie, o serie de descinderi in nu mai putin de 48 de locatii din Bucuresti si numeroase alte judete intr-un dosar de delapidare de la fondul privat de pensii administrat de o banca din Romania. Actiunea de amploare a pornit dupa ce anchetatorii…