Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai multe experimente mai mult sau mai puțin reușite, șefia organizației de femei a PSD Neamț a intrat pe mana directoarei de la Centrul pentru Cultura și Arte Carmen Saeculare, instituție subordonata Consiliului Județean Neamț. Colaborarea instituționala dintre Ionel Arsene și Carmen Elena Nastasa…

- Un urs de talie mica a fost indepartat, marti dimineata, de jandarmi si politisti in afara municipiului Gheorgheni, a informat Biroul de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita. Potrivit sursei citate, un barbat a anuntat la numarul de urgenta 112 ca un urs se afla la marginea municipiului,…

- Șeful Inspectoratului General al Poliției, Sergiu Paiu, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei de o Martie. Sergiu Paiu a le-a mulțumit femeilor pentru ca exista, pentru iubirea pe care o poarta și pentru ca insufla multa inspirație.

- In urma cercetarilor efectuate in cadrul unui dosar penal avand ca obiect savarșirea infracțiunilor de spalare de bani și trafic cu substanțe toxice, politistii din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara au reușit sa documenteze activitatea infracționala a unui barbat in varsta de 30 de ani (deținator…

- CHIȘINAU, 19 feb - Sputnik. Procurorii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale, impreuna cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, au efectuat vineri perchezițiiin mai multe birouri de serviciu ale Administrației Naționale a Penitenciarelor. „Motivul perchezițiilor…

- In episodul de luni seara, celebra prezentatoare tv a avut foarte multe emotii si i-au dat lacrimile dupa ce i s-au recoltat probele pentru testul COVID. Atunci cand a vazut ca rezultatul este negativ, Andreea Mantea s-a linistit. De cand a inceput nebunia asta mi-a fost frica sa fac. Am avut ocazia…

- ​Jucatoarea portoricana de tenis Monica Puig, campioana olimpica en titre, a anuntat ca nu va participa la editia din acest an a Openului Australiei, programat între 8 si 21 februarie, din cauza problemelor cu care se confrunta la un umar, informeaza agentia EFE."Nu voi fi prezenta la…

- Meteorologii au emis duminica mai multe avertizari Cod galben de intensificari ale vantului, valabile pentru noua judete. Pana la ora 12.00, in zonele montane, rafalele de vant vor depasi 100 de kilometri la ora. O avertizare cod galben emisa de meteorologi vizeaza zonele montane din judetele Gorj și…