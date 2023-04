Stiri pe aceeasi tema

- Casele a trei familii din localitațile Miercurea Ciuc, Toplița și Merești au fost in pericol, in aceasta dimineața, din cauza unor incendii care au izbucnit in jurul coșurilor de fum, transmite ISU Harghita. Pompierii militari au intervenit prompt și au stins flacarile inainte de a se inregistra pagube…

- Curtea de Apel Targu Mureș a devenit partener in cadrul proiectului "Formarea profesionala și consolidarea capacitații la nivelul sistemului judiciar", finanțat in cadrul Mecanismului Financiar Norvegian. In cadrul acestui proiect, derulat de Consiliul Superior al Magistraturii, vor fi amenajate spații…

- Patru persoane, printre care se numara si un minor, au fost ranite, vineri, intr-un accident produs pe DE 578, in Miercurea-Ciuc. In evenimentul rutier au fost implicate un autoturism si o autoutilitara, a informat IPJ Harghita. Potrivit sursei citate, un barbat de 63 de ani, din Miercurea-Ciuc, in…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, s-a aflat, astazi, alaturi de zeci de patinatori din intreaga tara, la a doua editie a unui concurs de patinaj viteza organizat pe pista in aer liber din Miercurea-Ciuc. Eduard Novak a declarat ca, prin intermediul acestei competitii, se doreste reinvierea…

- Eduard Novak a ramas fara permisul de conducere dupa ce instanța i-a respins acțiunea intentata polițiștilor de la Rutiera care i-au luat permisul pentru ca a depașit cu mult viteza regulamentara. Ministrul Sportului a fost prins, in vara anului trecut, pe centura Brașovului, ca rula cu 148 km/h pe…

- Consiliul Local al municipiului Miercurea-Ciuc a votat, azi, in cadrul unei sedinte extraordinare, bugetul orasului pentru anul 2023, mare parte din acesta fiind orientat catre proiecte de dezvoltare. Bugetul orasului va fi de peste 390 de milioane de lei, din care 66% vizeaza proiecte de investitii.…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a afirmat, duminica, intr-o postare pe Facebook, ca rezultatul Juliei Sauter la Campionatul European de patinaj artistic este un semnal puternic pentru reinfiintarea Federatiei Romane de Patinaj, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Orar de duminica la Madaras 10:00-16:00 – Astazi nu este nocturna Momentan exista trei partii deschise: Sugo Mic (incepator), Sugo Mare (avansat) și Mihai Mic (intermediar) Obligatoriu – 4*4+lanturi antiderapante De asemenea se schiaza si pe partia din Toplița. Starea saniușului s-a deteriorat pe unele…