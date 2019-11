Circulatia pe DN 13A, intre Praid si Sovata, este restrictionata duminica dimineata dupa ce ursul ranit sambata seara intr-un accident s-a tarat pe carosabil, a informat Sectia de Drumuri Nationale (SDN) Miercurea Ciuc. Foto: (c) DRDP Brasov La fata locului se afla echipaje de politie care dirijeaza traficul si jandarmi care asigura perimetrul. Se asteapta o decizie in ceea ce priveste situatia animalului grav ranit. Un urs a fost lovit, sambata seara, de un autoturism in care se aflau trei persoane, la iesirea din localitatea Praid, un minor aflat in masina suferind un atac de panica, a informat…