- Polițiștii din Stațiunea Sovata au pus ieri in executare 12 mandate de percheziție domiciliara, la persoane banuite de furturi . De la inceputul anului și pana in prezent, doi barbați, de 31 și 48 de ani, din Harghita și Sovata, ar fi sustras mai multe bunuri din diferite anexe gospodarești și case…

- De sambata și pana azi au fost primite 18 apeluri prin intermediul 112, prin care era semnalata prezența unor urși in localitațile Baile Tușnad, Miercurea Ciuc, Voșlabeni, Șicasau și Izvoru Mureșului. Cele mai multe solicitari pentru indepartarea urșilor din apropierea zonelor locuite au fost inregistrate…

- Trotineta electrica ar purtea fi soluția rapida de decongestionare a traficului, atunci cand condițiile meteo permit! Insa zilnic, din cauza necunoașterii și indeosebi a nerespectarii regulilor de circulație, conducatorii de trotinete electrice sunt accidentați pe arterele rutiere. Conform O.U.G. nr.…

- Prefectul Harghitei, Szabo Zsolt, a facut, azi, un apel prin care incurajeaza cetatenii sa se vaccineze impotriva COVID-19 si a subliniat importanta imunizarii inclusiv in cazul elevilor, pentru revenirea la o viata normala. "Prin vaccinarea tuturor cetatenilor, dar si a elevilor putem reduce substantial…

- Prefectul judetului Harghita, Szabo Zsolt, a solicitat primarilor o situatie in ceea ce priveste numarul persoanelor care ar dori sa se vaccineze impotriva COVID-19 pentru a se putea lua masurile necesare, mai ales in cazul celor care locuiesc in mediul rural. In cazul in care se va putea catagrafia…

- Cetațenii, dar și funcționarii din Harghita, au semnalat diverse infracțiuni de corupție la call-centerul Direcției Generale Anticorupție. Instituția desfașoara, in perioada mai – decembrie, campania naționala „M.A.I. etic, M.A.I. integru!". Purtatorul de cuvant al DGA Harghita, Monica Ionica, vine…

- In localitatea Gheja, pompierii intervin pentru degajarea unui stalp de lemn cazut pe carosabil. Stalpul care blocheaza cicrculația va fi indepartat de pompierii militari de la Punctul de Lucru Luduș, informeaza ISU Mureș. UPDATE Stalpul a fost indepartat. Circulația a fost reluata. foto arhiva A cazut…

- Prefectul judetului Harghita, Szabo Zsolt, a dispus tuturor primarilor din judet luarea masurilor necesare pentru evitarea producerii de inundatii. Solicitarea vine in contextul in care, in perioada urmatoare, se prognozeaza precipitatii insemnate cantitativ, la nivel local putandu-se acumula in intervale…