- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, o femeie a sunat, sambata, pentru a anunta prezenta unui urs la intrarea in statiunea Baile Tusnad. La fata locului s-a deplasat o patrula de jandarmi, dar ursul parasise zona respectiva. Duminica au fost…

- In intervalul 5-8 iunie Inspectoratul nostru a gestionat un numar de 12 intervenții pentru indepartarea urșilor și 4 pentru indepartarea mistreților*, ca urmare a apelurilor primite prin SNUAU 112. La aceste misiuni au participat 53 de jandarmi. Zonele vizate au fost: Brașov (zona Lacului Noua) – 4…

- Jandarmii harghiteni au intervenit, in noaptea de joi spre vineri, pentru indepartarea unor ursi din statiunea Baile Tusnad si din localitatea Voslabeni, prezenta animalelor in zonele locuite fiind anuntata la numarul de urgenta 112. Biroul de presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita…

- Jandarmii din Harghita au avut in noaptea de joi spre vineri doua interventii pentru indepartarea unor ursi in cautare de hranaJoi seara, o ursoaica cu trei pui a aparut pe strada Ciucaș din Baile Tușnad, potrivit mediafax.ro. Citește și: Acuzații GRAVE: Florin Cițu a DESFIINȚAT un…

- Jandarmii harghiteni au intervenit din nou, in noaptea de sambata spre duminica, la Voslabeni, pentru indepartarea unui urs care a intrat in curtea unei femei si i-a omorat mai multe gaini. Biroul de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Harghita a informat ca in zona a fost directionata…

- In ultima saptamana, jandarmii montani de pe Valea Prahovei au intervenit in 13 situatii in care era semnalata prezenta ursilor in statiunile montane. A devenit aproape o regula ca, seara de seara, animalele salbatice sa ajunga in zona intravilana. Intrucat prezenta ursilor este tot mai des semnalata…

- Jandarmii montani prahoveni au intervenit, in weekend, pentru indepartarea mai multor ursi care au coborat in statiunile montane de pe Valea Prahovei. Potrivit unui comunicat emis, luni, de Inspectoratul Judetean de Jandarmi Prahova, ajutorul jandarmilor a fost solicitat in sase cazuri in care turistii…

- Jandarmii si politistii harghiteni au intervenit, duminica noaptea, pentru alungarea unor ursi care au intrat in gospodariile oamenilor in localitatea Voslabeni si la Baile Szejke, in apropierea municipiului Odorheiu Secuiesc, incidentele fiind semnalate la numarul de urgenta 112. Reprezentantii…