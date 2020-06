O casa din Odorheiu Secuiesc este in pericol din cauza unei alunecari de teren, familia care locuieste acolo, doi adulti si un copil, parasind imobilul, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita.



"Alunecare de teren in Odorheiu Secuiesc, strada Rozei. In pericol, o casa in care locuiesc doi adulti si un copil de 13 ani. Momentan casa nu este afectata, persoanele se autoevacueaza la rude", se arata in informarea ISU Harghita.



O strada si mai multe curti si subsoluri au fost inundate, miercuri, in Odorheiu Secuiesc, in urma ploilor abundente, pompierii…