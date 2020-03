Harghita: Câinele-jandarm Mol a fost trecut în rezervă şi rămâne în grija instructorului său Cainele-jandarm Mol, care a "lucrat" mai bine de zece ani la Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita a fost trecut in rezerva vineri, in urma unei ceremonii organizate special pentru el, si a ramas in grija instructorului sau, caruia ii este si cel mai bun prieten. "Oricat ai fi de rece si calculat, pentru ca asa iti cere fisa postului, pentru ca ai nevoie de toata puterea si stapanirea de sine in indeplinirea misiunilor, ca doar esti jandarm, nimic din toate astea, nici macar antrenamentele, nu te pregatesc pentru momentul in care trebuie sa iei hamul jos pentru ultima oara de pe cel… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cainele-jandarm Mol, care a "lucrat" mai bine de zece ani la Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita a fost trecut in rezerva vineri, in urma unei ceremonii organizate special pentru el, si a ramas in grija instructorului sau, caruia ii este si cel mai bun prieten."Oricat ai fi de…

- Un caine agresiv a intrat marți dimineața in curtea unei familii din cartierul albaiulian Oarda de Jos. Acesta a atacat și a ucis un alt caine aflat in curtea respectiva. Potrivit reprezentanților Jandarmeriei Alba, marți, in jurul orei 09:30, in urma unui apel la 112, un echipaj de jandarmi din cadrul…

- Circulatia rutiera se desfasoara cu dificultate marti dupa-amiaza din cauza ninsorii pe DN 13B, ce face legatura intre localitatile Gheorgheni si Praid, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii...

- Incepand de astazi, Jandarmeria Vranceana este mai ,,saraca”, dupa desparțirea de doi colegi, plt. adj. șef (r) Popescu Mircea și plt. adj. șef (r) Drilia Vasile , care au ales sa faca ultimul pas in cariera militara, trecerea in rezerva. Dupa o intreaga cariera militara, in care au facut cinste uniformei…

- Sefii jandarmului filmat cand injura si loveste un barbat in Piata Garii din Cluj-Napoca au sesizat, duminica, Parchetul Militar, pentru a continua cercetarile in acest caz. Potrivit unui comunicat transmis duminica de Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Cluj, s-a finalizat cercetarea comisiei…

- Șefii jandarmului filmat cand injura și lovește un barbat in Piața Garii din Cluj-Napoca au sesizat, duminica, Parchetul Militar, pentru a continua cercetarile in acest caz.Potrivit unui comunicat transmis duminica de Inspectoratul Județean de Jandarmi (IJJ) Cluj, s-a finalizat cercetarea…

- Ziua de ieri și cea de astazi au fost din nou pline de emoții pentru polițiștii vranceni care, in ajun de Sarbatoare, au primit colindatori. Și daca pana acum am fost colindați de copii și tineri, a venit randul celor mai in varsta sa ne bucure sufletele! Astfel, reprezentanții Asociației Cadrelor in…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Gorj s-a reunit marți, in cadrul unei ședințe, pentru a dezbate noile modificari legislative cu privire la problemele generate de prezența animalelor mari in zonele locuite. Prefectul de Gorj, Cristinel Rujan, a declarat ca acum exista o procedura care trebuie…