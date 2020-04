Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii harghiteni au intervenit, luni, la trei incendii de vegetatie uscata, in apropierea municipiilor Miercurea Ciuc, Toplita si Odorheiu Secuiesc, in ultima perioada numarul arderilor necontrolate fiind in crestere.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Peste 600 de hectare de vegetatie uscata au ars, in noaptea de marti spre miercuri, in cinci incendii produse pe raza judetul Buzau.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Buzau, Vasile Prahoveanu, "pompierii buzoieni au intervenit pentru stingerea a cinci astfel de incendii simultan, cu o…

- Zeci de pompieri au intervenit, in ultimele 24 de ore, la misiuni de stingere a unor incendii care au cuprins aproximativ 35 de hectare de vegetatie uscata de pe raza a doua comune din judetul Botosani, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina…

- Avand in vedere incalzirea vremii si a faptului ca se apropie perioada curateniei de primavara Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Țara Barsei” al județului Brașov atrage atentia cetatenilor despre pericolul pe care il reprezinta arderile necontrolate de miristi. Astfel de intervenții sunt dificile…

- Pompierii militari au intervenit in ultimele 24 de ore la stingerea unui numar de 13 incendii, dintre care opt de vegetatie uscata, in care au ars 80 de hectare de teren, 20 de ari de plantatii de molid si resturi de exploatare forestiera, a informat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Aproximativ 20 de hectare de teren cu vegetație uscata au ars in noaptea de marți spre miercuri in localitatea Ghizdaru din județul Giurgiu. Pompierii au intervenit timp de cateva ore, in cursul nopții, pentru stingerea incendiului.

- Pompierii au intervenit, de la inceputul anului si pana in prezent, pentru stingerea a 120 de incendii de vegetatie uscata care au afectat o suprafata de aproximativ 530 de hectare de teren, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea."De la inceputul…

- Peste 50 de pompieri si voluntari intervin, joi seara, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata care a cuprins circa 250 de hectare de teren, in zona localitatilor buzoiene Beceni si Scortoasa. Pompierii incearca sa localizeze focarul pentru ca flacarile sa nu ajunga in zonele locuite potrivit…