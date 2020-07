Stiri pe aceeasi tema

- Un accident mortal a avut loc azi-noapte, in jurul orei 02:30, pe autostrada A3 din județul Cluj. Doua persoane și-au pierdut viața. Conform IPJ Cluj, un conducator auto de 44 de ani, din județul Harghita, in timp ce se deplasa pe autostrada A3, dinspre Gilau inspre Turda, a surprins pe partea carosabila…

- Potrivit premierului irlandez Leo Varadkar, acest lucru va fi valabil incepand de luni in mijloacele de transport, magazine si restaurante pentru a combate raspandirea epidemiei de COVID-19. Totodata, acesta a mai confirat ca Irlanda va intra intr-o noua faza a relaxarii masurilor restrictive, transmite…

- Rezultatele examenului de evaluare naționala s-au afișat ieri și arata un procent de promovare pe țara de 76%. Județul Mureș este sub media naționala, cu puțin peste 70%, dar avem și 9 elevi care au obținut media generala 10. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, Camelia Irimie-Matei:…

- Politia de Frontiera a anuntat ca, in cursul zilei de luni, au intrat in tara 40.200 de persoane, 30.300 prin punctele de trecere a frontierei cu Ungaria. Traficul in aceste zile inregistreaza o crestere de peste 60 % fata de media lunii mai.

- Pana astazi, 1.369 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.In intervalul 10.06.2020 (10:00) – 11.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 9 decese (4 barbați și 5 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din județele Bacau, Buzau, Dolj,…

- De joi pana luni, Grecia a inregistrat 97 de cazuri noi de COVID-19 si doua decese. Aproape o treime din cele 97 de cazuri sunt persoane venite din strainatate. De asemenea, intre aceste noi cazuri figureaza 29 de persoane testate pozitiv in regiunea Xanthi din nord-estul tarii, care inregistrase deja…

- Spania iși va redeschide granițele pentru turiști incepand cu luna iulie, a anunțat premierul Pedro Sanchez, care a subliniat ca Guvernul va garanta siguranța vizitatorilor și a localnicilor, titreaza, sambata, The Guardian. „Dupa cum știți, Spania primește peste 80 de milioane de vizitatori pe an.…