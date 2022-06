Politisti harghiteni au aplicat, sambata, amenzi in valoare totala de 83.000 de lei, in cadrul unei actiuni pentru prevenirea si combaterea ilegalitatilor din domeniul evaziunii fiscale si turismului si pentru asigurarea ordinii si sigurantei publice in perioada sezonului estival. Potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Maria Plumbu, la actiune au luat parte politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice si Ordine Publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Harghita, impreuna specialisti din cadrul Directiei Sanitar Veterinare si…