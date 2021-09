Jandarmii si politistii harghiteni au intervenit in ultima saptamana de 22 ori pentru alungarea unor ursi a caror prezenta a fost semnalata in mai multe localitati ale judetului, trei dintre apeluri fiind facute in cursul zilei de luni. Biroul de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita a precizat ca luni dimineata, la ora 04:37, un barbat din satul Armaseni, comuna Ciucsangiorgiu, a anuntat ca ursul i-a luat o oaie din curte. La sosirea echipajului de jandarmerie, animalul parasise singur zona. Tot din Ciucsangiorgiu, cateva ore mai tarziu, a fost primit cel de-al doilea apel…