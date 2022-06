Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 21 de pompieri din Gheorgheni au donat sange, miercuri, in cadrul unei actiuni organizate in colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguina Harghita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Pompierii militari din cadrul Detațamentului Targu Mureș și pompieri voluntari din Iernut au fost solicitați sa intervina sambata, 14 mai, in jurul orei 1.40, la un incendiu de autoutilitara. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al…

- Pompirii militari din cadrul Detașamentului Sighișoara au fost solicitați sa intervina marți, 10 mai, in jurul orei 15.22, la un accident rutier care a avut loc pe strada Principala din localitatea Daneș. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Pompierii mureșeni au fost solicitați in perioada 6-8 mai la 180 de intervenții, a anunțat luni, 9 mai, Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș. Potrivit sursei citate, cele 180 de intervenții se clasifica astfel: un incendiu, trei accidente rutiere,…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin au fost solicitați sa intervina sambata, 7 mai, in jurul orei 23.47, la un accident rutier care a avut loc in municipiul Reghin, la ieșire spre localitatea Breaza. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații…

- Pompierii mureșeni au fost alertați joi, 5 mai, in jurul orei 12.39, de un incendiu produs la un autoturism pe Autostrada A3, sensul de mers Chețani – Iernut, a informat Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș. Potrivit sursei citate, "intervin pompierii…

- Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului Mureș a anunțat luni, 25 aprilie, in jurul orei 16.07, situația operativa inregistrata pana la ora 15.15, in ceea ce privește intervențiile realizate in urma Codului portocaliu de vijelie. Intervențiile executate…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin au fost solicitați sa intervina vineri, 15 aprilie, in jurul orei 7.41, la un accident rutier petrecut pe raza localitații Lunca. Potrivit informațiilor furnizate de catre Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului…