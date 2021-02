Un numar de 126 de romi, afectati de incendiul din luna ianuarie, de la Miercurea Ciuc, vor mai ramane cateva saptamani in sala de sport a orasului, pana autoritatile vor amenaja un teren pe care sa poata fi amplasate containerele in care acestia vor locui. Primarul municipiului Miercurea Ciuc, Korodi Attila, a declarat pentru AGERPRES ca este vorba de infrastructura destul de complexa, de racordarea la utilitati, cum ar fi electricitate sau apa si este foarte greu sa se lucreze in timpul iernii. "Am facut niste calcule, in dialog cu Institutia Prefectului, cu toti cei implicati si, efectiv, in…