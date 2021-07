Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 12 firme din judetul Harghita au fost identificate, in trimestrul II, ca foloseau muncitori fara forme legale de angajare, arata un raport facut public de Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Harghita. Potrivit sursei citate, pentru diminuarea muncii la negru au fost controlate 271 de…

- Doua accidente de munca soldate cu decese au fost inregistrate in judetul Harghita in trimestrul al doilea al acestui an, arata un raport facut public marti de Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM). "In trimestrul II al anului 2021 au fost inregistrate 26 de evenimente, dintre care doua accidente…

- Inspectorii ITM Alba au dat amenzi de peste 30.000 de lei și au depistat o persoana la munca, fara forme legale de angajare. Controalele au fost facute la zeci de firme din județ. In saptamana 28 iunie – 2 iulie, in domeniul relațiilor de munca, au fost verificați 40 de angajatori, cu un numar total…

- Inspectorii de munca au aplicat in una iulie amenzi de 140.000 de lei pentru munca nedeclarata, dupa ce au stabilit ca un angajator din Bucuresti care efectua lucrari in Slatina si unul din Draganesti-Olt, ambii din domeniul constructiilor, au angajat fara forme legale sapte persoane, a informat…

- Inspectorii ITM Alba au dat amenzi in valoare totala de peste 120.000 de lei și au depistat șase persoane care se aflau la munca fara forme legale de angajare, la patru angajatori. Sunt rezultatele controalelor la firme din județ, derulate saptamana trecuta. In perioada 7 – 12 iunie, in domeniul relațiilor…

- Inspectorii ITM Alba au dat amenzi in valoare totala de peste 100.000 de lei și au depistat cinci persoane care se aflau la munca fara forme legale de angajare, la trei angajatori. Sunt rezultatele controalelor la firme din județ, derulate saptamana trecuta. In perioada 24 – 29 mai, in domeniul relațiilor…

- Inspectorii ITM Alba au dat amenzi in valoare totala de peste 60.000 de lei și au depistat trei persoane care se aflau la munca fara forme legale de angajare, la doi angajatori. Sunt rezultatele controalelor la firme din județ, derulate saana trecuta. In perioada 17 – 22 mai, in domeniul relațiilor…

- Inspectorii de munca din Alba au dat amenzi de peste 90.000 de lei și au gasit patru persoane aflate in activitate fara a avea forme legale de angajare, in urma verificarilor efectuate la firme din județ, saptamana trecuta. Potrivit ITM Alba, in perioada 10 –15 mai, in domeniul relațiilor de munca,…