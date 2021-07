Harghita: 11 persoane au primit asistenţă medicală la complexul comercial din Gheorgheni; şase au fost transportate la spital Echipajele medicale prezente la complexul comercial din Gheorgheni, unde s-a declansat instalatia de stingere a incendiilor, au acordat asistenta medicala unui numar de 11 persoane care au inhalat praf sau au suferit atacuri de panica, sase dintre ele urmand sa fie transportate la spital, a informat ISU Harghita.



"Pana in aceste momente, s-a acordat asistenta medicala unui numar de 11 persoane (cu atac de panica si inhalari de praf), dintre care patru de catre echipajul SMURD si sapte de echipajul SAJ. Din cele 11 persoane, sase au solicitat transportul la spital", se arata in informarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un complex comercial din municipiul Gheorgheni a fost evacuat, joi, dupa ce s-a declanșat instalația de stingere a incendiilor cu pulberi. 11 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, șase ajungand la spital. Instalația de stingere s-a declanșat in jurul orei 11.30, in mall aflandu-se in acel…

- Aproximativ 40 de persoane s-au autoevacuat dintr-un complex comercial din municipiul Gheorgheni, dupa ce, din motive necunoscute, dar aflate in curs de investigare, s-a declansat instalatia de stingere a incendiilor, cu pulberi.

- Instalatia de stingere a incendiilor s a declansat joi, intr un centru comercial din Gheorgheni.Pompierii ISU Harghita au intervenit joi, la un centrul comercial din Gheorgheni, dupa ce instalatia de stingere a incendiilor cu pulberi s a declansat. Potrivit informatiilor, au avut nevoie de asistenta…

- ”Un echipaj SMURD si unul SAJ au fost alertate ca urmare a unui accident rutier produs intre localitatile Bogata de Sus si Bogata de Jos. Solicitarea pentru interventia salvatorilor a fost inregistrata in jurul orei 14:40”, a transmis Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Cluj.Din cele zece persoane…

- Doua autospeciale de stingere a incendiilor, o autoplatforma pentru intervenții și salvari de la inalțimi, un echipaj SMURD și unul SAJ au fost dislocate pentru a gestiona o situație de urgența rezultata in urma unui incendiu dintr-un apartament situat intr-un bloc de locuințe de pe strada Fabricii…

- Un accident rutier a avut loc pe raza localitatii Cioroboreni. Sase persoane, patru adulti si doi copii, au fost transportate la spital „In urma accidentului, in care au fost implicate doua autoturisme, sase persoane au primit ingrijiri medicale de la echipajele SMURD si SAJ. Cei patru adulti si doi…

- ACCIDENT rutier la Aiud: Doua persoane transportate la spital dupa ce un TIR a lovit mașina in care se aflau Un accident rutier a avut loc sambata, 08 mai 2021, in jurul orei 10.00, la intersecția strazilor Ecaterina Varga cu Tudor Vladimirescu, din Aiud. La data de 08 mai 2021, in jurul orei 10.00,…