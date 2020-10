Stiri pe aceeasi tema

- Breaking News, Politic S-a decis renumararea voturilor la o secție din Islaz 29/09/2020 13:58 Contestația formulata de candidatul PNL la Primaria Islaz, Rodian Mertoiu, a fost admisa, iar la secția de votare nr.185 vor fi renumarate voturile. Informația e confirmata de Biroul Electoral Județean nr.36…

- DOCUMENT: Biroul Electoral Județean a validat candidaturile la alegerile locale/ Oferta partidelor pentru Consiliul Județean in Politic / on 24/08/2020 at 20:12 / Biroul Electoral de Circumscriptie Județeana nr. 36 Teleorman a constatat, luni, ramanerea definitiva a candidaturilor pentru alegerile…

- Organizația Județeana a PSD Buzau și-a depus candidaturile pentru Consiliul Județean, impreuna cu membrii PRO Romania. Cap de lista este actualul președinte, Petre Emanoil Neagu, care este urmat de Carmen Ichim, de la Pro Romania, Adrian Petre și Romeo Lungu. Pe lista comuna a celor doua partide care…

- Biroul Electoral Judetean (BEJ) Tulcea a admis, luni, candidaturile depuse de organizatiile judetene ale PSD si PMP pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) si pentru functiile de consilieri judeteni, potrivit Agerpres.Potrivit deciziilor facute publice in sectiunea dedicata…

- Organizația locala a PNL se lauda public cu transferul de la PSD, numindu-l pe Haralambie Epure "cel mai important și de notorietate consilier local al PSD Alexandria". "Lovitura grea pentru Victor Dragușin și PSD. Cel mai important și de notorietate consilier local al PSD Alexandria, Haralambie…

- Comitetul Executiv Național al PSD a decis azi dizolvarea organizației PSD Sector 3.Printr-un alt vot s-a decis cu 58 de voturi Pentu și 1 Impotriva ca organizație sa fie condusa interimar de viceprimarul general Aurelian Badulescu care va fi și candidatul PSD la Primaria Sectorului 3.…

- Valentina Veronica Mitran Piticu este noul președinte al Partidului Național Liberal, organizația Alexandria. Decizia a venit dupa demisia fostului președinte interimar al organizației, Gabriel Nadrag. ”In urma retragerii din funcția de președinte interimar al PNL Alexandria, a domnului Gabriel Nadrag,…

- Candidatul Partidului Mișcarea Populara pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Argeș, actualul primar al comunei argeșene Corbi, Virgil Baciu, considera ca are o noua viziune, diferita de practicile de pana acum, privind gestionarea bugetului acestei instituții care administreaza banii…