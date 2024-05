Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Internaționala a Copilului, sarbatorita la Aiud. Surprize in Parcul Municipal și gratuitate la Muzeul de Științele Naturii Ziua Internaționala a Copilului va fi sarbatorita la Aiud in Parcul Municipal, au transmis reprezentanții primariei. Copiii vor beneficia de o mulțime de surprize, dulciuri,…

- Parcul Armatura și Parcul Feroviarilor vor gazdui 1 și 2 iunie 2024 spectacole de teatru de papuși, ateliere de creație, face painting, cantece și dansuri populare sau concerte in cadrul evenimentului „1 Iunie – Hai-Hui printre povești”, in cadrul Zilelor Clujului. Cei mici sunt așteptați sambata, 1…

- Ziua Portilor Deschise se va desfasura in incinta Hangarului TAROM si a platformei din fata acestuia si se adreseaza tuturor celor care doresc sa participe, copii si adulti. Intrarea va fi libera, iar copiii si parintii insotitori sunt asteptati in intervalul orar 10.00 – 16.00. Cei mici vor putea vizita…

- La Iași, se va desfașura, intre 3 și 9 iunie 2024, cea de-a patra ediție a Festivalului „Dans, Arta, Multidisciplinaritate” – D.A.M. 4, organizat de Facultatea de Teatru, Programul de Studii Coregrafie, de la Universitatea Naționala de Arte „George Enescu”. Ne face o deosebita placere sa va invitam…

- Scandal la Colegiul Național din Iași, dupa ce un elev a primit nota 1 la Muzica fara sa fi copiat. Copilul e in clasa a VI-a și n-a știut sa puna notele in portativ la o lucrare de control. Claudia Monica și Marius Catalin Palaghia, parinții minorului A.T. au depus la Tribunalul Bacau o acțiune […]…

- Spectacol emoționant și inedit, ieri seara, la Palatul Culturii din Bistrița. Centrul de Resurse și Referința in Autism Micul Prinț a marcat Ziua Internaționala de Conștientizare a Autismului. Emoții, energie și dragoste: ieri dupa-amiaza, la Palatul Culturii din Bistrița, a fost marcata Ziua Internaționala…

- Ziua Jandarmeriei este marcata la Iulius Town prin activitați dedicate tuturor membrilor familiei, susținute de reprezentanți ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș. Sambata, 30 martie 2024, in Iulius Gardens, incepand cu ora 14.00, vor avea loc prezentari de tehnica și echipament, expunere de…

- Noi ateliere și inca o piesa de teatru pentru copii, in acest weekend, la Buzau. Activitațile din cadrul proiectului Școala din Parc continua la Centrul Iazul Morilor, unde sambata, intre orele 10:00 – 13:00 se vor desfașura doua ateliere, teatral și de dicție. Duminica, la Vila Albatros din Parcul…