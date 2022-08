Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi (41 de ani), antrenorul de la CS Universitatea, a oferit primele concluzii dupa returul cu Hapoel Beer-Sheva din play-off-ul Conference League, pierdut de olteni la loviturile de departajare, 3-4. Egala vicecampioanei din Israel in 120 de minute astazi și la finalul celor 90 de la Severin,…

- Echipa de fotbal Universitatea Craiova a ratat calificarea in grupele Europa Conference League dupa ce a fost invinsa dramatic de formatia israeliana Hapoel Beer-Sheva, cu scorul de 4-3 la loviturile de departajare, pe Toto Turner Stadium din Beer-Sheva.

- Universitatea Craiova a ratat șansa de a fi cea de-a treia echipa romaneasca in grupele Conference League in acest sezon. Oltenii au pierdut la loviturile de departajare cu Hapoel Beer Sheva, din Israel. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova au șanse reale sa obțina biletele pentru grupele Conference League. Campioana și vicecampioana ar putea ajunge chiar in urna favoritelor! ora 20:00 » CFR Cluj - Mariborora 20:00 » Viking - FCSBora 20:00 » Hapoel Beer Sheva - U CraiovaTragerea la sorți pentru grupele…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat, vineri, ca meciurile echipelor CFR Cluj, Universitatea Craiova si FCSB din etapa a sasea a Superligii au fost amanate. Cele trei formații vor evolua, joi, in returul play-off-ului grupelor Conference League. “Liga Profesionista de Fotbal sprijina, cu tot ce este…

- Formatia Universitatea Craiova a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul sustinut, joi, pe teren propriu, in compania echipei israeliene Hapoel Beer Sheva, in prima mansa din play-off-ul Conference League. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fotbaliștii formației Universitatea Craiova au un motiv in plus sa abordeze dubla cu Hapoel Beer Sheva cu toate forțele și cu toata dorința de reușita. Pe langa recunoașterea valorii și satisfacția morala, „leii“ lui Mirel Radoi iși pot umble buzunarele cu euro! Finanțatorul Științei, Mihai Rotaru,…

- CFR Cluj, dar și FCSB și Universitatea Craiova au mai facut joi un pas spre grupele Conference League, dupa ce au obținut calificarea in faza play-off-ului. CFR Cluj a invins-o pe Șahtior Soligorsk, 1-0, dupa 0-0 in Turcia. Cele trei reprezentante ale Romaniei ramase in Europa au pus mana pe 200.000…