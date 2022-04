Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Casei Albe, Kate Bedingfield, a spus ca SUA detin informatii ca presedintele rus Vladimir Putin „simte ca e indus in eroare de liderii armatei ruse" si ca acest lucru ar fi dus la o stare de „tensiune persistenta intre Putin si conducerea sa militara", scrie BBC. „Razboiul lui…

- FOTO| Ucrainenii sunt indemnați sa utilizeze o aplicație speciala de razboi: Civilii pot transmite informații vitale armatei. „Impreuna vom invinge” FOTO| Ucrainenii sunt indemnați sa utilizeze o aplicație speciala de razboi: Civilii pot transmite informații vitale armatei. „Impreuna vom invinge” Ministerul…

- Generalul-locotenent rus Mihail Zusko s-a nascut in satul Vetla din Volinia. A plecat de acolo in 1989 in Federația Rusa pentru a studia acolo și a ramas acolo. Acum lupta contra fratelui și rudelor sale care se afla in tabara cealalta, scrie presa ucraineana. „O vreme chiar am fost mandri de el, portretul…

- Junta militara din Mali a lansat o procedura pentru a suspenda transmisia pe plan local a televiziunii France 24 și a postului de radio RFI, acuzand presa franceza ca prezinta "acuzații false" despre abuzurile armatei, informeaza Reuters.

- Aprovizionarea cu apa in Crimeea prin Canalul din nordul Peninsulei din lacul de acumulare Kahovka este dificila si imposibila din punct de vedere tehnic fara o pregatire speciala, a declarat seful serviciilor de informatii militare ucrainene, Kirill Budanov, intr-un interviu pentru Krym.Realii .

- Decizie bomba in Romania: doctoratul plagiat a ajuns la CCR. Cazul fostei judecatoare Corina Michaela Jijiie, acuzata de plagiat, cea care a contestat in instanța retragerea titlului de doctor, duce la o premiera in justiție. Instanța Suprema a admis cererea de sesizare a CCR in dosarul 7226/2/2016/a2…

- In contextul situației tensionate dintre Rusia și Ucraina, analistul politic Cozmin Gușa face un apel urgent la Direcția de Informații Militare. Cozmin Gușa cere intervenție Direcției Generale de Informații a Apararii, afirmand ca „este o prostie sa.... Citește AICI ce SOLICITARE URGENTA face Cozmin…

- ”Hapau, tocmai pe aștia v-ați gasit sa ii furați” era intrebarea legitima pusa comandantului Direcției Generale de Informații a Armatei pe 31 mai, anul trecut. Atunci cand avertizam ca aroganța extrema a șefilor serviciului secret al Ministerului Apararii Naționale de a baga mana ”pana la umar” in ”fondurile…