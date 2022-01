”Hapau, tocmai pe aștia v-ați gasit sa ii furați” era intrebarea legitima pusa comandantului Direcției Generale de Informații a Armatei pe 31 mai, anul trecut. Atunci cand avertizam ca aroganța extrema a șefilor serviciului secret al Ministerului Apararii Naționale de a baga mana ”pana la umar” in ”fondurile operative de razboi” puse la dispoziție de […] The post Hapau, ingropat de Botoș la Corbeanca! first appeared on Ziarul National .