- RECALCULAREA FACTURILOR la gaze și energie: Ce categorie de romani va beneficia. Anunțul facut de oficialii ANRE RECALCULAREA FACTURILOR la gaze și energie: Ce categorie de romani va beneficia. Anunțul facut de oficialii ANRE Conform unui anunț facut de oficialii de la ANRE, in luna decembrie va incepe…

- Haosul din piața energetica a fost provocat de faptul ca guvernul a adoptat reglementarile privind compensarea parțiala a consumului și plafonarea tarifelor, dar nu a publicat și normele de aplicare. Acest lucru, a afirmat vicepreședintelui ANRE Zoltan Nagy-Bege, ar fi trebuit sa se intample in cel…

- Romanii ar putea sa aiba parte de surprize neplacute, potrivit avertismentelor transmise de experții in Energie, care susțin ca Guvernul nu are, de fapt, bani pentru plafonarea prețurilor la energie sau pentru compensarea facturilor la utilitați. Romanii ar putea plati facturi uriașe in aceasta iarna…

- Compensarea facturilor la energie electrica și gaze, programata pentru 1 noiembrie, mai intarzie. Furnizorii reclama ca, pentru moment, nu pot aplica reducerile de tarife pe motiv ca legea nu are norme de aplicare și așteapta clarificari de la autoritați.

- Furnizorii de energie electrica si gaze nu stiu cum isi vor recupera banii de la stat pentru compensarea facturilor, ceea ce ar putea sa le afecteze capacitatea de a importa gaze in varfurile de consum din timpul iernii, au afirmat, luni, reprezentantii Engie Romania si E.ON Romania. Potrivit oficialilor…

- Parlamentul se grabește sa aprobe plafonarea prețurile la energie și gaze și compensarea facturilor, in ciuda protestelor furnizorilor. Dupa ce, saptamana trecuta, Senatul a discutat și a aprobat proiectul intr-o singura zi, schema de sprijin pentru consumatorii casnici și firme a ajuns pe ordinea de…

- Precizari ale ministrului interimar al energiei Virgil Popescu. Foto: gov.ro. Ministrul interimar al energiei, Virgil Popescu, da asigurari ca populația nu va plati mai mult decât anul trecut pentru energie electrica și gaze naturale. Pe de alta parte, spune el, furnizorii…

- Potrivit masurilor anunțate luni, trebuie sa consumați pana in 200 de kilowați de energie electrica și cel mult 250 de metri cubi de gaze pe luna. Doar așa va incadrați in criteriile stabilite de guvern.