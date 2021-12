Stiri pe aceeasi tema

- Inca din prima zi, sotul sau, Joey, si Tenley si Chloe, cele doua fiice ale cuplului, i-au stat alaturi. Nu s-au dezlipit nicio clipa de patul ei si nu stiau ce sa mai faca pentru ca aceasta sa se simta in siguranta si iubita...Sarcina i-a provocat ceva probleme si tripletii fusesera adusi pe lume prin…

- Mircea Dinescu iși vine puloverul sau celebru cu care s-a facut cunoscut din zilele Revoluției. Poetul, gazetarul, scriitorul și bucatarul de televiziune iși dorește sa-l scoata la licitație, spuna nd ca, ”e vremea capitalismului, și vrea a caștige și el ceva”. Intr-un interviu Prima TV, Mircea Dinescu…

- Un ONG timisorean si peste 60 de elevi au lucrat impreuna la o modalitate de a recupera evenimentele lui Decembrie 1989 chiar de la cei care le-au trait. reMIND MAPPING 89 este o harta interactiva cu fotografii si filmulete, dar mai ales cu interviuri de la timisorenii care au asistat la caderea comunismului…

- La 32 de ani de la izbucnirea Revoluției, judecatorul Adriana Stoicescu a venit cu un mesaj de unitate naționala. Judecatorul de la Tribunalul Timiș le-a transmis romanilor sa se opreasca in aceste zile din a injura și blestema Romania. Mai mult, Adriana Stoicescu le-a cerut oamenilor sa uite de…

- Zilele aceastea (15, 16, 17 decembrie 2021), la comemorarea celor 32 de ani care au trecut de la Revoluție, in Timișoara se va desfașura Festivalul de Poezie Ion Monoran, aflat acum la a treia ediție, un eveniment care incearca sa mențina vie flacara poeziei și a Revolutiei – apeland la una din personalitațile…

- Zilele trecute, Elena Gheorghe a anunțat ca ea și alți 10 membri ai familiei sale au fost au fost diagnosticați cu COVID-19. In urma cu puțin timp, indragita cantareața și-a facut apariția pe InstaStory, pentru prima data de cand și-a anunțat fanii ca are probleme de sanatate. Iata ce spune artista…

- Singurul lucru bun din toata aceasta pandemie, daca e sa vrem sa gasim neaparat și o parte buna, este ca am aflat care este situația reala a sistemului sanitar, atat in Romania cat și la nivelul UE. Acolo unde se credea ca exista capacitate s-a aprins becul de alarma, iar in sistemele de sanatate marginale…

- Carantina de noapte se impune in weekend dupa o rata de incidența de 6 la mie, iar in restul saptamanii, dupa ce rata trece de 7,5. Celor vaccinați sau trecuți prin boala li se va permite sa iasa insa din case și noaptea. Potrivit noii hotarari, adoptate joi seara de CNSU, in localitațile in care rata…