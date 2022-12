Haosul declarațiilor pentru prețuri plafonate la energie! Românii au luat cu asalt furnizorii / Oameni puși degeaba pe drumuri Statul pune zilele astea pe drumuri circa 1.000.000 de consumatori care trebuie sa mearga la furnizorul de energie sa declare la care punct de consum ar dori sa se aplice plafonarea (daca au mai mult de un punct de consum in proprietate), sa declare ca au mai mult de trei copii in intreținere, ca au […] The post Haosul declarațiilor pentru prețuri plafonate la energie! Romanii au luat cu asalt furnizorii / Oameni puși degeaba pe drumuri first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

