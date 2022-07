Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 768 de zboruri au inregistrat, in perioada 14 – 20 iulie, intarzieri de peste 30 minute pe Aeroportul Henri Coanda, iar opt curse au fost anulate, a transmis joi Compania Naționala Aeroporturi București (CNAB), citata de Agerpres . Numarul de zboruri intarziate e in crestere usoara fata…

- Vești neplacute pentru bucureștenii care folosesc metroul. Trenurile vor avea intarzieri din ce in ce mai mari, din cauza ca unele dintre garnituri vor fi retrase din circulație. Cauza este oprirea serviciilor de mentenanța pentru 39 de trenuri, din cauza datoriilor Metrorex. Reprezentanții companiei…

- Peste 730 de zboruri care au aterizat sau decolat de pe Aeroportul Internațional Henri Coanda București (AIHCB) au avut intarzieri mai mari de 30 de minute in ultima saptamana, iar 18 zboruri au fost anulate, potrivit unei informari transmise joi de Compania Naționala Aeroporturi București (CNAB). Potrivit…

- Un incendiu de proporții a izbucnit, sambata seara, in Sectorul 5 al Capitalei. Fatada unui bloc de 10 etaje din zona Ferentari s-a aprins ca o torța. 112 locatari au luat-o la fuga cu ce aveau pe ei. 8 persoane au avut nevoie de ingrijire medicala, iar una dintre ele, intoxicata cu fum, a fost […]…

- Polițiștii au reținut doua persoane suspecte in cazul crimei din Magurele. Este vorba despre iubita afaceristului italian ucis și fostul soț al femeii. Anchetatorii au aflat ca victima a fost ucisa intr-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei și abia apoi cadavrul a fost pus in mașina și dus in campul de…

- Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a fost ridicat, vineri, de procurorii DNA. Edilul a fost condus la sediul central DNA pentru audieri in calitate de suspect intr-un dosar nou. Potrivit unor surse judiciare, Piedone a fost ridicat de pe Aeroportul Otopeni, cand se pregatea…

- Sute de zboruri Blue Air atat din țara noastra, cat și cu destinația Romania, au fost anulate de companie, care a nu a explicat detaliat motivele. Mii de romani care iși cumparasera bilete de vacanța pentru lunile mai, iunie, și iulie, au aflat ca trebuie sa iși caute alte zboruri, pentru care vor plati…

- Un șofer care a lovit cu mașina doi copii pe o strada din sectorul 2 al Capitalei și a fugit apoi de la locul accidentului este cautat de polițiștii de la Brigada Rutiera a Capitalei. Cei doi minori au fost transportati la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. „La data de 21.04.2022, in jurul…