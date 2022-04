Haosul de la metrou, controlat și salvat de directorul general Mariana Miclăuș cu binecuvântarea lui Sorin Grindeanu Incidentul de marți dimineața de la metrou cand circa 300 de persoane au ramas blocate, timp de o ora și jumatate, intre stațiile Basarab și Gara de Nord a scos in evidența degringolada și amatorismul managerial al celor care conduc astazi Metrorex SA. Intervenția salutara a pompierilor Marți, 07.04.2022, garnitura de metrou care circula pe Magistrala 4 se oprește in jurul orei 07.35 intre stația Basarab și Gara de Nord. Dupa mai bine de 10 minute se anunța prin stație ca este o defecțiune tehnica. Trece mai bine de o jumatate de ora și se stinge lumina in garnitura blocata intre cele doua stații.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

