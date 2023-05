Stiri pe aceeasi tema

- Rușii au lansat un atac masiv cu fosfor și muniție incendiara in orașul Bahmut din regiunea Donețk, aflat in epicentrul luptelor din Rusia și Ucraina de mai multe luni de zile, potrivit publicației ucrainene Pravda. Ucraina afirma ca rușii incearca sa cucereasca cu orice preț orașul Bahmut pana la 9…

- Oficialii ucraineni afirma ca strategia rușilor in regiunea estica Donețk s-a schimbat ușor, dar orașul Bahmut și orașele in ruina Mariinka și Avdiivka raman in continuare in centrul atacurilor efectuate de trupele Moscovei, scrie CNN.Statul Major General al forțelor armate ucrainene a transmis luni,…

- In acest moment exista patru puncte fierbinti pe linia frontului: Mariinka, Bahmut, Avdiivka si sectorul Liman.„ Acolo luptele sunt crancene”, a declarat președintele Zelenski. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboi in timpul zilei de luni, 24…

- Viceministrul ucrainean al apararii, Hanna Maliar, a recunoscut miercuri ca trupele ruse au reusit inaintari in orasul Bahmut din estul Ucrainei, dar le-a atribuit tacticilor pamantului parjolit folosite deja in Siria de armata rusa, care acum le aplica din nou in orasul ucrainean, relateaza agentia…

- Ucraina a anunțat, marți, ca a respins 45 de atacuri ale rușilor, in regiunea Donețk. Unele dintre obuzele lansate și-au atins ținta, a spus Kievul. Mai multe cladiri rezidențiale și administrative au fost avariate ori distruse și cel puțin cinci oameni și-au pierdut viața. 04 apr. - Acum 9 ore 04-04-2023…

- Rusia transforma Avdiivka intr-un ”loc asemanator celor din filmele post-apocaplitice”, intensificandu-si bombardamentele si fortand o inchidere aproape completa a acestui oras din linia intai a frontului, a declarat duminica, 26 martie, un inalt oficial local, citat de Reuters și Agerpres. Aproximativ…

- Acuzele confuze venite de la Moscova sunt doar o alta dovada a eficientei noastre - a Ucrainei, a Statelor Unite si a intregii lumi libere, a spus marti presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in singura sa referire la discursul lui Vladimir Putin, care a anuntat continuarea ostilitatilor din Ucraina,…

- „Am inceput ziua de astazi cu o reuniune extinsa si detaliata a Consiliului de Securitate Nationala, inclusiv cu rapoarte de pe linia frontului de la comandantii nostri din cele mai fierbinti zone. Comandantul-sef Zalujni a raportat despre situatia generala de pe linia frontului si despre atacurile…