Haosul continuă! Israelul, atacat acum și din Liban (VIDEO) Inca o escaladare a conflictului militar dintre Israel și Fașia Gaza. Țara Sfanta este lovita din nou. Daca, pana acum, a fost lovita de peste 1.000 de rachete trase din Fașia Gaza, de aceasta data atacul a fost pornit din Liban. Trei rachete au fost lansate joi din sudul Libanului spre Israel, a anunțat o […] The post Haosul continua! Israelul, atacat acum și din Liban (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Israelul este lovit din nou. Daca, pana acum, Țara Sfanta a fost lovita de peste 1.000 de rachete trase din Fașia Gaza, de aceasta data atacul a fost pornit din Liban. Din fericire, cele trei rachete lansate din Liban au cazut in mare si nu si-au atins tinta, insa armata israeliana este in alerta maxima.…

- Un nou atac a avut loc in urma cu puțin timp in Israel. Trei rachete au fost lansate din Liban spre Țara Sfata, care este in alerta maxima. Acesta el doilea atac din partea Palestinei, dupa ce ieri, Israelul a fost bombardat cu peste 1.000 de rachete lansate din Fașia Gaza.

- Conflictul din Orientul Mijlociu se agraveaza de la o zi la alta. Bilantul mortilor a ajuns la 83 de palestinieni și 7 israelieni.In timp ce lideri din toata lumea fac apel la pace, Israelul a respins propunerea Hamas de incetare a focului. Toate permisiile soldaților israelieni au fost anulate și au…

- Metropola Tel Aviv a fost tinta, marti seara, a unei ploi de rachete lansate din Fasia Gaza de miscarea islamista Hamas, relateaza BBC. Cu putin inainte de ora 21:00 (ora 18:00 GMT), Hamas a avertizat ca va lovi Israelul dupa ce fortele aeriene israeliene au distrus o cladire cu 13 etaje in Fasia Gaza.…

- Militantii palestinieni din Fasia Gaza au lansat luni rachete catre sudul Israelului si zona Ierusalimului, punandu-si in practica amenintarile conform carora vor pedepsi Israelul pentru confruntarile violente dintre palestinieni si politistii israelieni la Ierusalim.

- Grupuri islamiste palestiniene au lansat, luni, zeci de rachete spre teritoriul israelian, in contextul violentelor israelo-palestiniene din Ierusalim, iar, in replica, armata israeliana a atacat pozitii militare din Fasia Gaza, anunța Mediafax. Sapte rachete au fost lansate de organizatia…

- Armata israeliana a anuntat sambata dimineata ca a atacat obiective ale miscarii Hamas din Fasia Gaza, in raspuns la rachete lansate asupra teritoriului israelian, transmite dpa. Fortele de aparare ale Israelului (IDF) au lovit facilitati de infrastructura subterane si lansatoare de rachete in Gaza…

- Armata israeliana a anuntat sambata dimineata ca a atacat obiective ale miscarii Hamas din Fasia Gaza, in raspuns la rachete lansate asupra teritoriului israelian, transmite dpa. Fortele de aparare ale Israelului (IDF) au lovit facilitati de infrastructura subterane si lansatoare de rachete…