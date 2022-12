Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța o greva majora de Craciun pe aeroporturile din Marea Britanie. Angajații de la frontiera cer o marire salariala de 10% și o mai mare siguranța a locului de munca, fara riscul disponibilizarilor.Mișcarile de protest vor avea loc intre 23 și 26 decembrie și din 28 pana pe 31 decembrie. Vizate…

- Florence + the Machine și-a anulat turneul britanic care tocmai incepuse dupa ce solista Florence Welch și-a rupt piciorul pe scena vineri seara, anunța site-ul britanic The Guardian . Florence Welch a avut parte de o cazatura in timpul unui spectacol la O2 Arena din Londra, care era primul concert…

- JLR, care este detinuta de compania indiana Tata Motors, a lansat vineri un portal de locuri de munca pentru lucratorii din tehnologie disponibilizati, care sa ocupe 800 de roluri, cuprinzand conducerea autonoma, electrificarea, invatarea automata si stiinta datelor. Producatorul de masini de lux, care…

- Dupa doi ani de pauza, Ștefan Hrușca revine cu o pofta de colindat mai mare ca niciodata. Inaintea Moșilor Nicolae ori Craciun, solistul incepe sa cante Sarbatoarea Nașterii Domnului de pe 15 noiebrie și are programate in toata Europa 17 spectacole. De pe 9 decembrie, ”colindatorul șef” Hrușca iși vinde…

- La nici patru luni de la investire, noul manager al Filarmonicii ”George Enescu” a perfectat mai multe ințelegeri prin care instituția municipalitații va susține concerte in locuri in care cei mai mulți dintre botoșaneni doar viseaza sa ajunga.

