Un barbat inarmat care a deschis focul intr-un centru de recrutare din Rusia, in regiunea Irkuțk, a fost arestat, conform celor spuse de guvernatorul regiunii, relateaza Reuters. Identificat drept Ruslan Zinin, barbatul de 25 de ani a intrat in centrul de recrutare din orașelul Ust-Ilimsk și l-a impușcat pe comandant in spate, la distanța mica. Mobilized man killed a drafting office commander in Ust-Ilimsk, Irkutsk region, Russia. Alexandr Yeliseev, the commander, was shot four times almost point blank.The murderer is Ruslan Zinin, born in 1997, "partially mobilized". He decided jail is better…