Haos total pe șoselele din România. Zeci de șoferi drogați și sute de șoferi băuți au rămas fără permisul de conducere Haos total pe șoselele din Romania la final de saptamana. Numeroși șoferi au fost prinși fie beți, fie drogați la volanul mașinii lor. Conform ultimelor informații, s-a inregistrat un numar record de amenzi in ultimele 24 de ore. Mai exact, polițiștii au dat 6000 de amenzi, in valoare de peste doua milioane de lei. O acțiune la nivel național a adus vineri in strada peste 8.000 de polițiști și jandarmi care au facut mai multe controale. Pe linie rutiera au fost aplicate 6070 de sancțiuni contravenționale in valoare totala de peste 2.100.000 de lei. In timpul acestor acțiuni au fost gasiți șoferi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In dimineața zilei de ieri, in jurul orei 07.00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au fost sesizati despre producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale pe Drumul Național 1A, in comuna Lipanești in care au fost implicate…

- Amenzi de aproape trei milioane de lei au fost date de politisti in ultimele 24 de ore, la nivel national, fiind depistate 849 de infractiuni si avand loc peste 300 de actiuni pentru prevenirea faptelor antisociale, potrivit news.ro.Inspectoratul General al Politiei a transmis sambata, printr-un…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii au reținut 776 de permise de conducere . 120 de soferi au fost depistati bauti, iar 13 se aflau sub influenta drogurilor, informeaza MAI , intr-un comunicat de presa Ministerul Afacerilor Interne a informat ca, in ultimele 24 de ore, politistii rutieri au retras 267…

- Polițiștii au testat in ultimele 24 de ore 159 de șoferi cu aparatul DrugTest, iar 13 au fost depistați pozitiv, luandu-se masura reținerii permisului de conducere pentru consum de droguri sau alte substanțe interzise. Dupa controalele din trafic, au fost retrase 267 de certificate de inmatriculare…

- In cadrul raziei desfasurate noaptea trecuta, polițiștii au aplicat peste 600 de sancțiuni contravenționale, au reținut 18 permise de conducere, au retras 22 de certificate de inmatriculare și au constatat 6 infracțiuni la regimul rutier. In cursul nopții de 29 spre 30 aprilie a.c., in intervalul orar…

- Actiune a politistilor rutieri La data de 29 spre 30 aprilie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier si al formatiunilor rutiere au desfasurat o actiune pentru cresterea gradului de disciplina rutiera si prevenirea accidentelor de circulatie, prin depistarea si sanctionarea conducatorilor auto…

- Politistii rutieri din Caras-Severin au efectuat o razie ieri pe principalele drumuri din judet in cadrul actiunii „Speed” care face parte din programul european ROADPOL. Timp de 24 de ore au fost verificate peste 230 de masini si acordate nu mai putin de 149 de amenzi pentru depasirea vitezei legale.…

- Polițiștii de frontiera satmareni au descoperit, la controlul de frontiera, pe sensul de ieșire din Romania, in punctele de trecere a frontierei Petea și Urziceni, doua permise de conducere false. Marți, 11 aprilie a.c., in jurul orei 05.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru…