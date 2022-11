Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana Twitter si-a inchis temporar birourile, pentru cateva zile, dupa ce tot mai multi angajati au decis sa plece in urma ultimatumului primit din partea lui Elon Musk, noul proprietar al platformei, care le-a cerut sa munceasca mai multe ore si cu program prelungit sau sa paraseasca compania,…

- Noul proprietar al Twitter a trimis miercuri seara primul mail intern catre angajați in care le transmite sa se pregateasca pentru „vremuri dificile” și in care ii anunța ca munca de la domiciliu este interzisa cu excepția unor cazuri in care iși va personal acordul, relateaza Bloomberg . Musk a spus…

- Intr-un e-mail trimis joi seara, Elon Musk ii anunta pe angajati ca vor primi pana vineri la pranz o notificare prin care vor fi informati cu privire la statutul lor de angajati. „In cazul in care angajarea dvs. nu este afectata, veti primi o notificare prin intermediul e-mailului dvs. de la Twitter.…

- Vor fi concedieri in masa la Twitter dupa preluarea companiei de catre Elon Musk. Vineri, angajații vor fi anunțati prin e-mail daca iși pastreaza sau iși pierd locul de munca, potrivit Mediafax. Twitter a luat decizia de a disponibiliza o parte din personal dupa preluarea companiei de catre Elon…

- Incep concedierile in masa la Twitter. Angajații companiei, cumparate de Elon Musk, au primit deja și un mesaj cu referire la concedierile care vor urma sa inceapa saptamana viitoare. Care este ziua cand se va incepe demiterea celor care lucreaza pentru platforma de streaming și care este mesajul afișat…

- Twitter, care a fost achizitionata saptamana trecuta de miliardarul Elon Musk, intentioneaza sa renunte la un sfert din forta de munca, ca parte a ceea ce se asteapta sa fie o prima runda de disponibilizari, a relatat luni Washington Post, citand o persoana familiarizata cu chestiunea.Avocatul…