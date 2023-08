Haos total în ultimele 24 de ore. Polițiștii au arestat zeci de persoane Haos total in ultimele 24 de ore. Oamenii legii au facut ravagii. S-au dat amenzi de milioane de lei, iar mai multe persoane au fost reținute. Amenzi de aproape patru milioane de lei au fost date de politisti la nivel national, in ultimele 24 de ore si au fost semnalate peste 900 de posibile infractiuni. Politia Romana a transmis duminica, printr-un comunicat de presa, ca in ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 3.800 de sesizari venite din partea cetatenilor, iar in urma activitatilor desfasurate au fost aplicate peste 8.700 de sanctiuni contraventionale. „La data de 19 august… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

