Haos total în Liban: băncile, luate cu asalt de clienți; au început jafurile pe bandă rulantă Bancile libaneze au anuntat ca saptamana viitoare, se vor inchide timp de trei zile, dupa ce foarte multi clienti au incercat in diferite moduri sa isi retraga economiile din conturi blocate, informeaza Rador. Unii dintre ei au incercat chiar sa jefunasca instituțiile bancare, potrivit Agerpres.

