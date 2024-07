Stiri pe aceeasi tema

- Romani au fost implicati in incidente violente care au avut loc joi seara la Leeds, care par sa fi fost declansate de tentativa de preluare a unor copii in ingrijirea statului, relateaza vineri news.abplive.com și Agerpres.

